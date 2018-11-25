USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,00 - 6,02

Suriye'de esir takası gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de esir tutulan 10 Suriye vatandaşı ile 10 muhalifin takas görüntülerini yayınladı.

Dünya / 25 Kasım 2018 Pazar 10:34
Suriye'de esir takası gerçekleşti
Video için tıklayın

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye’nin Halep kentine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tedef yerleşim bölgesinde esir takasının yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, muhalif grupların esir aldığı 10 Suriye vatandaşı ile Suriye ordusunun tuttuğu 10 muhalifin takasının gerçekleştirildiği ve yapılan takas değişimi sırasında Rus ordusuna bağlı kuvvetlerin yanı sıra Suriye Kızılayı, Türk ve İran taraflarından gözlemcilerin bulunduğu belirtildi. Açıklamada esir takasının 31 Temmuz’da Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör ülke olarak anlaşmaya vardığı mutabakat doğrultusunda gerçekleştiği bilgisi de yer aldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İranTürkiyeSuriyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı