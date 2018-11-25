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PKK/KCK'ya ağır darbe

Van merkezli 6 ilde polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

3. Sayfa / 25 Kasım 2018 Pazar 00:46
PKK/KCK'ya ağır darbe
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Kasım 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 45 şahsa yönelik olarak Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 'Toplam 42 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada yapılan aramada, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve 239 fişek, 5 adet Kalaşnikof marka silah ve bu silahlara ait 5 adet şarjör ve 81 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor' denildi.

Açıklamanın sonunda ise, silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Kaynak : İHA

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