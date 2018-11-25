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"Mansur Yavaş’ın CHP adaylığı garantilendi"

Ahmet Hakan: MHP’nin son kararıyla Mansur Yavaş’ın CHP adaylığı garantilendi.

Siyaset / 25 Kasım 2018 Pazar 10:46

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacaklarını açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın CHP adaylığının garanti olduğunu iddia etti.

Ahmet Hakan şunları yazdı;

MHP, Ankara'da aday çıkarsaydı...

Yarışın önemli oyuncularından biri de MHP adayı olacaktı ve milliyetçi sağ oylar AK Parti, MHP, hatta İYİ Parti arasında bölünecekti.

Böyle bir ortamda...

CHP, Mansur Yavaş'tan uzak duracak ve sosyal demokrat bir adayla aradan sıyrılmayı deneyecekti.

MHP'nin Ankara'da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından...

İşte bu ihtimal, tamamen ortadan kalkmış oldu.

Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi.

Eğer AK Parti'nin adayı gerçekten de Mehmet Özhaseki olacaksa...

Şunu artık çok net bir biçimde söyleyebiliriz:

Ankara'da yarış...

Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş arasında geçer.

Ve sonucu milliyetçi oyların yönelimi belirler.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur YavaşAk PartiAhmet Hakan CoşkunDevlet BahçeliMehmet Özhaseki


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