Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkent Ankara yerel seçim için kritik bir haftaya giriyor. Yeni haftada yerel seçimde işbirliği için kritik görüşmeler olacak. Ayrıca AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını da yeni haftada açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.
Siyaset yeni haftada, ittifak görüşmelerine sahne olacak. AK parti, MHP ile CHP ise Saadet Partisi ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beştepe'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AK Parti ile MHP arasında işbirliği formülü arayışları başlamıştı.
CUMHUR İTTİFAKINDA YENİ GÖRÜŞME
Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Mehmet Özhaseki, hafta başında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelecek.
AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını ya salı günü ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında açıklayacak.
MHP ise 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.
MHP'nin de halen kendi yönetiminde olan Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye gibi illerde AK Parti desteğine talip olduğu ifade ediliyor.
CHP-SAADET TEMASI
İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten CHP, yarın Saadet Partisi ile de temas kuracak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.
Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti.