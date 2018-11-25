USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,00 - 6,02

Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkent Ankara yerel seçim için kritik bir haftaya giriyor. Yeni haftada yerel seçimde işbirliği için kritik görüşmeler olacak. Ayrıca AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını da yeni haftada açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.

Siyaset / 25 Kasım 2018 Pazar 16:19
Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

Siyaset yeni haftada, ittifak görüşmelerine sahne olacak. AK parti, MHP ile CHP ise Saadet Partisi ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beştepe'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AK Parti ile MHP arasında işbirliği formülü arayışları başlamıştı.

CUMHUR İTTİFAKINDA YENİ GÖRÜŞME

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Mehmet Özhaseki, hafta başında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya gelecek.

AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını ya salı günü ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında açıklayacak.

MHP ise 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

MHP'nin de halen kendi yönetiminde olan Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye gibi illerde AK Parti desteğine talip olduğu ifade ediliyor.

CHP-SAADET TEMASI

İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten CHP, yarın Saadet Partisi ile de temas kuracak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler arasında, bazı bölgelerde dirsek temaslarının olabileceğini söylemişti.

Genel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluSaadet Partisi Genel BaşkanıMehmet ÖzhasekiRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı