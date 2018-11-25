Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkent Ankara yerel seçim için kritik bir haftaya giriyor. Yeni haftada yerel seçimde işbirliği için kritik görüşmeler olacak. Ayrıca AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını da yeni haftada açıklaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu yarın saat 15.00'te ziyaret edecek.