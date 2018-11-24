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Katliam gibi otobüs kazası: 28 ölü

Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Mandya bölgesinde ilköğretim öğrencilerini taşıyan otobüsün su kanalına düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:49
Katliam gibi otobüs kazası: 28 ölü
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Mandya bölgesinde ilköğretim öğrencilerini taşıyan otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple su kanalına düştü. Otobüsün içerisinde bulunan 28 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer otobüsün hız sınırını aşması nedeniyle kanala düştüğünü belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kaynak : İHA

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