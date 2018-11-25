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Karadeniz'de büyük gerginlik

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik artıyor.

Dünya / 25 Kasım 2018 Pazar 22:35
Karadeniz'de büyük gerginlik

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana gerilim yaşayan Moskova ve Kiev yönetimleri, son dönemin en fırtınalı gününü yaşıyor. Bu sabah Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.

Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.

Ukrayna Ordusu, 'Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş açıldı.' açıklamasını yaptı.



SAVAŞ KABİNESİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Ukrayna Donanması, olayda iki denizcisinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'ndaki olaylar bu sabah başladı. Kerç Boğazı'na doğru ilerleyen Ukrayna savaş gemileri Rus donanması tarafından zorla durduruldu. Bir Rus gemisinin Ukrayna destroyerine çarptığı kayıtlara yansıdı.

Rusya öğle saatlerinde Kırım Yarımadası'nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.


UkraynaMoskovaKırımKievRusya


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