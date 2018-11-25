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İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Şiddeti deprem Türkiye ve Irak'ta de hissedildi.

Dünya / 25 Kasım 2018 Pazar 20:22
İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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İran'ın Irak sınırına yakın Serpol Zehab Kermanşah bölgeleri arasında bugün saat 19.37'de Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İran ve Irak'ın yanısıra Kuveyt ile Türkiye'nin de bazı bölgelerinden hissedildi. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinin yınısıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde sarsıntı ile birlikte endişelenen vatandaşlar, sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre bu bölgelerde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Depremin merkezinde ise can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.



Kaynak : İHA
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