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Irak'ta sel 6 can daha aldı

Irak’ı 3 gündür etkisi altına alan sağanak yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünya / 25 Kasım 2018 Pazar 13:52
Irak'ta sel 6 can daha aldı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vasit kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede sel felaketinde ölenlerin sayısı 21’e yükselmiş oldu. Zikar kentinde de bir polis kabinin uçması sonucu 7 polisin yaralandığı öğrenildi. Şiddetli yağışların ve fırtınaların etkili olduğu bazı kentlerde ise okullar tatil edildi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, selden etkilenen bölgelere yardım ulaştırılması, vatandaşların can güvenliği, olası şiddetli yağışlar ve meydana gelen hasarlar nedeniyle kriz masası oluşturdu. Kaynak : İHA

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