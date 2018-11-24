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Can pazarı kamerada

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

3. Sayfa / 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:37
Can pazarı kamerada

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, oyun oynarken kanalın kenarındaki demir korkulukları geçen 6 yaşlarındaki 2 çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. O sırada kanal kenarındaki bir köfte yapan minibüsün önünde otururken çocukların düştüğünü gören İbrahim ve Erkan Karaçizmeli, suya atlayarak çocukları çıkartmaya çalıştı.

EŞARPLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP HALAT YAPTILAR

Çevredekilerin de kanal kenarına zincir yapıp eşarpları birbirine bağladı. Çocuklar, uzatılan eşarplar kullanarak çıkarılamayınca bu sefer temizlikte kullanılan çekpas uzatıldı. Çekpası uzatan şahsın da ayağı kayınca suya düştü. Suya düşen şahıs çocuklardan birini çıkartmayı başardı. Diğer çocuğu çıkartmak için ise bir ip bulunarak uzatıldı. Uzun uğraşlar sonucu çıkartılan 2 boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kanaldan kurtarılırken korku içinde ağlayan çocukları, vatandaşlar 'Korkmayın' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yanlarında herhangi bir yakını olmadığı öğrenilen çocuklar, olay yerine gelen polisler tarafından karakola götürüldü.

Kaynak : İHA

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