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Brexit anlaşması onaylandı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını ve siyasi deklarasyon belgesini onayladı.

Dünya / 25 Kasım 2018 Pazar 12:44
Brexit anlaşması onaylandı

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit sürecinde bir aşama daha geçildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onayladığını açıkladı.

Anlaşma taslağına göre İngiltere Avrupa Birliği'ne 39 milyar sterlinlik bir "boşanma ücreti" ödeyecek. 29 Mart'tan itibaren başlayacak ve 21 aylık bir geçiş dönemi olacak.


İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma ve eğitim hakları sürecek.

SON SÖZÜ İNGİLTERE SÖYLEYECEK

İngiltere'de ise son sözü parlamento söyleyecek. Anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için 650 milletvekilinden 320'sinin desteği gerekiyor.

AYRILIK TARİHİ MART 2019

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

Donald TuskAvrupa BirliğiParlamentoİngiltere


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