USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,00 - 6,02

Böyle dolandırıcılık görülmedi

Antalya’da "Üzerinde büyü var. Altınları hocaya okutalım" diyerek vatandaşların bileziklerini dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, altınlardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL para ele geçirildi.

3. Sayfa / 25 Kasım 2018 Pazar 20:40
Böyle dolandırıcılık görülmedi

Antalya'da farklı tarihlerde meydana gelen olayda Ümit Akçayüzlü ve Ümmühani Doğral isimli vatandaşlar, 'altınları hocaya okutalım, kötülüklerden korur' diyerek kendilerine yardımcı olma bahanesiyle dolandırıldığını iddia etti. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin araçlarını takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve il sınırı dışına çıkıp Denizli'ye gittiklerini tespit ederken, çevre güzergahta bulunan iller ile irtibat kurulup kimlikleri tespit edilen Y.K., İ.B. ve M.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler, Denizli Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yakalanırken, şahısların dolandırıldığını iddia eden vatandaşların altın bileziklerinden temin edildiği düşünülen 18 bin TL, geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K.'nın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, bir diğer şüpheli İ.B.'nin de yine 8 ayrı suçtan aranması ve 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Şüpheli Y.K., İ.B. ve M.K. tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KameraAntalyaEmniyet AmirliğiYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı