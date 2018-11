Bahçeli: Ortak aday çıkartılan her yerde üstümüze düşeni yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



MHP, tek yürektir, tek sestir, tek nefestir. MHP mazlumların tercümanı, gariplerin kalp atışıdır. MHP Türkiye'nin son kalesi, son direniş hattıdır. Adana'da başlayan muhteşem diriliş hamlesi önümüzdeki yıl yarım asrı geride bırakmış olacaktır. Yarım asırdır millet hizmetindeyiz. Kurucu genel başkanımız Türkeş Bey'in açtığı yolda, gösterdiği istikamet boyunca yılmadan, yıkılmadan yürüyüş halindeyiz. Merhum başbuğumuzu özlemle, hasretle anıyoruz. Dönenlere, satanlara, kaçanlara, korkanlara hiç aldırış etmeden cesaretle yürüyoruz. Arkamıza bakmadan, tuzaklara takılmadan Türk milletini yüceltmek için çalışıyoruz. Yolumuz Hak yoludur, Allah yoludur.



TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR



Engin bir inancımız, hayranlık verici duruşumuz, fedakarlığımız ve feragatimiz vardır ki, oluk oluk vicdanlara akmıştır. Yatağına sığmayan taşan ırmaklar gibi Anadolu'nun her yerine ulaştık. Kimi zaman unutulduk, kimi zaman unutulduk sanıldık. Pes etmedik, umudumuzu kaybetmedik. Haklıydık, hakkımızın teslimini bekledik. Önce ülkem dedik, önce millet dedik, Türküz dedik, Türkçüyüz dedik, turanın ülküsüyle beslendik. Kozmopolit azgınlara, komünist akınlara direne direne, şeytanları taşlaya taşlaya bugünlere geldik. Aslından soyutlanmış, özgürlük ve insan hakları propagandasıyla bölücülüğü palazlandırdılar. Terörizmle sineceğimiz, terör saldırılarıyla susacağımızı zannettiler. Ekonomik tetikçileri kışkırttılar. FETÖ iblisini üzerimize saldılar. İşgali denediler, istilayı özendirdiler. Ancak ihmal ettikleri, görmezden geldikleri milli cesaretin karşısında her seferinde rezil rüsvaya döndüler. Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir, hıyanet ve husumete karşı yenilmez iradedir. Türk vatanı bölünmez bütündür ve yapacağımız fedakarlıkların sınırı yoktur. İstiklalimiz için nice bedeller ödenmiştir. Türk milleti tarih içinde tezahür eden eşsiz bir kaynaşmanın mahsulüdür.



'NE ALDANDIK, NE ALDATTIK NE DE ALDANANLARA İNANDIK'



Biz MHP'yiz. Bazen bitmeyen mücadele, bazen tükenen umutlar, bazen çelikten yumruk olduk. Bazen yufka yürek, bazen hayırsever bir vicdan ve gönül olduk. Allah adına yapılan cenkler, minareler olduk. Türk milletinin manevi muhafızlığını görev bildik. Bugüne kadar ülkücü yaşadık, adam gibi yaşadık, bozkurt gibi hayata tutunduk. Elleri nasırlı dedelerin elleri kınalı anaların, kundağa düşen sabilerin, tüm insanlarımızın umudu olmak için şereflice çaba sarf ettik. Ne aldandık, ne aldattık ne de aldananlara inandık. Yüzümüzün ağarması için yüzsüzlere şans tanımadık.



2023 VE 2053 HEDEFLERİ: SÜPER GÜÇ OLACAĞIZ



Üstlendiğimiz sorumluluk büyüktür, kutludur, bir o kadar da ağırdır. İnsanlığın yaşadığı ahlak ve değer buhranını analiz eden değerlere sahibiz. Sorgulayıcı bakışa sahibiz. Adalet duygusuna sahibiz. 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefine ulaşacağız. İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yılı olan 2053'te de süper güç Türkiye'ye varmayı gaye ediniyoruz.



'HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI SEVE SEVE YAPARIZ'



Klasik siyasi şablonlara uymayız. Cumhuriyetin 3'üncü evresine yeni geçmişken, olaylar karşısında duyarsız ve sorumsuz hareket edemeyiz. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin her aşamada içindedir. Pay sahibidir. İhtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yaparız. Geleceği planlamak yattığımız yerden olmaz. Aklın yolu birdir, o akıl Türk milletidir. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak gönlü, yüreği, vicdanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlığının hasretlerine sahip olmayanların, bedel ödemeyi göze alamayanların, fikrini ve mücadelesini savunamayanların, zoru görünce sinenlerin sahip olacağı bir unvan değildir ülkücülük. Gelecek gevşeklikle inşa edilemez, korkaklardan Fatih çıkamaz. Geleceğin Türkiyesi bugünün faziletli fedakarlıklarıyla oluşacaktır.



CHP, HDP VE İYİ PARTİ'YE SERT SÖZLER



Biz bir tarih yazıyoruz, Türk millyetçiliği tarihe altın harflerle geçmiştir. Sıra bizdedir. Türk milletinin yaşadığı beka düzeyindeki tehditler, yeni ve çok önemli bir görev yüklemektedir. Devletimizin ve milletimizin bekası için önemli görevlerle karşı karşıyadır. Bütün dikkatler bize çevrilmiştir. Uyursak mezarımızı kazarlar. Beka düzeyindeki tehditleri analiz edip, stratejik müdahaleleleri yapabilmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yönetimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Türkiye'nin önüne hendek kazan, demokrasi dışı anlayışlara gülücük saçan bir ittifak vardır ki ortadadır. Bir yandan cumhurun huzuru için kurulmuş için bir ittifak varken, diğer yandan ihanet oluşumu pusudadır. CHP, HDP, İP aynı çizgidedir. 24 Haziran'da sonuç alamayan bu güruh umutlarını 31 Mart'a bağlamıştır. Sadece bekleyerek, ümit ederek amacımıza ulaşamayız. Tedbir almalıyız, tevekkül etmeliyiz. 31 Mart 2019 seçimlerini bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin başlarına geçirmek boynumuzun borcudur. Vazife kutsaldır, kutludur. İhmali acıklı sonuçlara neden olacaktır.



AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA SERT TEPKİ



PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenlere zillet ittifakından başkası değildir. Türkiye'yi yabancılarai ihbar eden zihniyetin ana aktörleridir. AİHM'in PKK'lı Demirtaş için verdiği kararı gördünüz. Skandal bir karara imza atmıştır. Tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. 53 kişinin kanı bulunan Demirtaş'ı haklı birisiymiş gibi göstermek Türk milletine hakarettir. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmak zorundadır.'