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Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü Görüşmede, başta İdlib'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

Güncel / 25 Kasım 2018 Pazar 17:17
Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan, başta İdlib'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.

Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Kaynak : AA

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