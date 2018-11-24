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Afyonkarahisar'da korkunç olay

Afyonkarahisar’da özürlü bir şahıs, darp eteği annesinin iki gözünü de çıkardı.

3. Sayfa / 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:41
Afyonkarahisar'da korkunç olay

Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde meydane geldi. Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli Halil Kıyar (40) kavga ettiği annesi Sultan Kıyar'ı (69) darp ederek iki gözünü de elleriyle oyduğu öğrenildi.

Korkunç olay sonrası Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan olayın şüphelisi olan Halil Kıyar'ın da yakalandığı, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.




Kaynak : İHA

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DavulgaEskişehir


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