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Sandviçi yerken içinden çıktı!

Ünlü markadan alınan yiyeceği eve getiren genç kadın, sandviçi yerken hayvanı farketti: "Önce 'Neden ıspanaklar bu kadar siyah?' diye düşündüm. Hamamböceğini gördüm, anneme bağırdım. Sonra tuvalete koştum. Dehşet vericiydi."

Dünya / 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:01
Sandviçi yerken içinden çıktı!

İngiltere'de Noel alışverişine çıkan bir anne ile kızı, Marks and Spencer mağazasından bir sandviç aldı.

Hindi ve domuzlu sandviç yemek için açıldığında ise, büyük bir şokla karşılaşıldı.

Sandviç'in içinden uzunluğu beş santimetreyi aşan bir hamamböceği çıktı.

Cornwall'da yaşanan olayın ardından medyaya konuşan Laura Kellow, 'Annem sandviç almaya karar verdi. Eve döndüğümüzde yemeye başladım, önce 'Neden ıspanaklar bu kadar siyah?' diye düşündüm. Hamamböceğini gördüm, anneme bağırdım. Sonra tuvalete koştum. Dehşet vericiydi' dedi.

Sandviçin alındığı firma, olayla ilgili soruşturma başlattı.






Noelİngiltere


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