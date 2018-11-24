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Paris'te 'Sarı Yeleklilere' polis müdahalesi

Fransa’nın başkenti Paris’te akaryakıta yapılan zammı protesto etmek için sarı yelek giyerek gösteriye yapan protestoculara polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı, 35 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:14
Paris'te 'Sarı Yeleklilere' polis müdahalesi
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Sarı yelek giymiş binlerce gösterici, sabah saatlerinden itibaren Champs-Elysees üzerindeki l'Etoile Meydanı'nda toplandı. Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta çevre vergisi zammını protesto etmek için sokağa dökülen “sarı yeleklilere” polis müdahale etti. Polisin belirlediği alanda gösteri yapmayıp Concord Meydanı'nda gösteri yapmak isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Öğrenciler Concord Meydanı yakınındaki Champs-Elysee Caddesi'ni savaş alanına çevirdi. Araçları yakıp, çevredeki dükkanlara zarar verdi.




Champs-Elysees bulvarındaki polis kordonunu geçmek isteyen göstericilere ise polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 8 kişi yaralanırken, 35 kişi gözaltına alındı. Akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta yapılması planlanan çevre vergisi zammını protesto etmek için düzenlenen gösteriye İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ülke genelindeki gösterilere ise toplamda 23 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Gösteriler nedeniyle başkent Paris'te yaklaşık 4 bine yakın polisin görev yaptığı öğrenildi.



Kaynak : İHA
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