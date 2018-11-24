Öğretmenler Anıtkabir'de

Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir’di. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.



Bakan Selçuk’un, kırmızı-beyaz karanfilden oluşan ve üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yazan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra öğretmenler Anıtkabir’in merdivenlerinde fotoğraf çektiren Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



Selçuk, deftere şunları yazdı:



“Şahsınıza “Başöğretmenlik” unvanının verildiği 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize emanet ettiğiniz yeni nesilleri yetiştirme irademizi size bir kez belirtmek istiyorum. Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayesinden asla vazgeçmedik.



Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımla; milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyan ve bu ülkeyi, insanımıza hizmeti en büyük erdem sayan din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen hüre ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş akli melekelerine en büyük görevimiz olacaktır.



Bu vesileyle ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar karşısında vazifelerini hakkıyla ifa eden öğretmenlerimiz, mesleklerini fedakarlıkla yerine getirmiş olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizin ve Milli Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş başta şahsımız olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimiz de rahmetle anıyorum." Kaynak : İHA

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