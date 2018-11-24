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Kocaya merdaneli dayak

Evde şiddet gören koca, boşanma davası açınca eşinden bir de merdane ile dayak yedi. Polis merkezine sığınan koca, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

3. Sayfa / 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:30
Kocaya merdaneli dayak

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Yakup D., 3 yıl önce Meryem D. ile evlendi. Çift arasında iddiaya göre sık sık anlaşmazlık yaşanıyor, tartışma çıkıyor ve ikili sık sık kavga ediyordu. Meryem D., eşinin ailesiyle görüşmek istemiyor, eşini sokakta bırakıyor ve bu nedenle eşi mahallenin yakınlarındaki bir otelde sürekli ikamet ediyordu. Yakup D., boşanma davası açtı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre davayı eve gelen tebligatla öğrenen Meryem D., boşanmak istemediğini beyan edip, eşinden yüklü miktarda para talep etti. Çift arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yine iddiaya göre genç kadın, eşini hamur açma merdanesi ile feci şekilde darp etti.

Karısının elinden kurtulan genç adam, önce polis merkezine sığındı. Ardından şiddet gören koca hastaneye giderek tedavi oldu. Kocanın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dayakçı eş hakkında, 'Yaralamak'tan iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç kadın hakkında ifade vermeye gelmediği için yakalama kararı çıkartıldı.

PolisBoşanma DavasıYakalama KararıGenç Kadın


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