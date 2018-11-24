İşte AK Parti adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Haliç Kongre Merkezi'ne konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum.'



'Biz de beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz.'



'Sayın Bahçeli'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum.'



'Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha sorumluluk ve büyük mücadelelerden büyük bir başarıyla çıkacaktır.'



'31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.'



'Birileri için ittifaklar seçimle sandıkla sınırlı olabilir. Ülke geleceği için yaptığımız ittifakı gelecek nesillere bırakacağız.'



'Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay açıklayacağız. 31 Mart'taki seçimlerde 40 şehirde göstereceğimiz adayları açıklamak için bir aradayız'



'Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen ittifakı benim milletim sandığa gömecektir.'



'Bu malum ittifakın (Millet İttifakı) içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğ karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar mı?'



'Şimdi yeni bir seçime giriyoruz, 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği; hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliğiyle daha üstün noktaya taşıyacak olmamızdır.'



'Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük.'



'AK Parti'nin her seçimde oy hedefi, mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Buna ne kadar yaklaşırsak kendimizi o kadar başarılı görürüz.'



'Kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatı koparma hastalığına kapılanların AK Parti çatısı altında yeri olamaz.'



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ 40 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLIYOR



Adıyaman: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)



Amasya: Cafer Özdemir



Antalya Büyükşehir: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı)



Ardahan: Yunus Baydar



Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut belediye başkanı)



Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman: Murat Güneştekin (AK Parti eski İl Başkanı)



Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AK Parti İl Başkanı)



Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AK Parti İl Başkanı)



Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan yardımcısı)



Burdur: Deniz Kurt (AK Parti eski İl Başkanı)



Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)



Denizli Büyükşehir: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)



Diyarbakır Büyükşehir: Cumali Atila (Mevcut kayyum belediye başkanı)



Düzce: Faruk Özlü (Eski Sanayi Bakanı)



Elazığ: Şahin Şerefoğullları



Erzurum Büyükşehir: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)



Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)



Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti İl Başkanı)



Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut belediye başkanı)



Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali yardımcısı)



Kahramanmaraş: Hayrettin Göngür (Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı)



Karabük: Burhanettin Uysal (Eski AK Parti milletvekili)





