Ezan sistemine entegre edilecek

Kocaeli'de nüfusun ve yeni yerleşim yerlerinin artmasıyla yetersiz kaldığı düşünülen siren sisteminin merkezi ezan sistemi ile entegre edilmek üzere AFAD İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün bir araya gelerek geliştirdiği “İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi Projesi” protokolü, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Valilik makamında gerçekleşen protokol imza törenine Vali Aksoy'un yanı sıra İl Müftüsü Yusuf Doğan ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul katıldı.







Vali Aksoy, “Bu proje çok önemli. İlimizdeki siren sistemi kapasitesinin arttırılması açısından çok değerli bir çalışma. Enerji kesintilerinde sistemin işlevselliğinin arttırılması gerekiyor. Siren sistemi 3 ay içerisinde merkezi ezan sistemine entegre şekilde çalışacaktır” dedi.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmalarının ardından “İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi Projesi” işbirliği protokolü için imza atıldı. Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve Kocaeli'nin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan çalışma, Aselsan tecrübesiyle üretilen yazılımın telsiz sistemi aracılığıyla ildeki 10 bölge aktarıcısına monte edilmesini ve camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanına kavuşulmasını içeriyor. Protokole göre bölge aktarıcılarındaki cihazların montajı ve bakımlarını AFAD İl Müdürlüğü, camilerdeki cihazların çalışır halde tutulmasının sorumluluğu İl Müftülüğü tarafından sağlanacak. Kaynak : İHA

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