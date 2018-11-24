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Sıcak Haber : Erdoğan AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak!..

Erdoğan AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

Siyaset / 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:32
Erdoğan AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün açıklanacak isimler arasında İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının olmayacağını duyurmuştu.

40 ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK

Mart 2019'daki yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AK Parti'de adaylığı netleşen isimler bugün açıklanıyor. 40 il ve ilçe için belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

14 BÜYÜKŞEHİR, 26 İL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

3 BÜYÜKŞEHİR ADAYI BUGÜN AÇIKLANMAYACAK

Açıklanacak 40 adayın arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer alıp, almayacağı büyük merak konusuydu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Bugün; İstanbul, Ankara ve İzmir adayı açıklanmayacak' ifadelerini kullandı.

Ak PartiCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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