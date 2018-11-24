Bahçeli: İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampı öncesi konuşma yaptı.



Antalya il binasının açılışında konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni hükümet sisteminin Cumhur İttifakı sayesinde ortaya çıktığını söyledi.



Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Ülke yönetiminin uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmekte' şeklinde konuştu.



Devlet Bahçeli yerel seçimlere ilişkin, 'İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm büyükşehir belediyelerinin Cumhur İttifakı'na göre şekillenmesini istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacağımızı belirtmiştik.



Cumhur İttifakı'nın ruhunu zedeleyen açıklamalar yerelde ittifak çabalarını sekteye uğratmıştı. Cumhur İttifakı'na taktiksel bakmadık, bakmayacağız. PKK'nın İstanbul başta olmak üzere belediyelere yuvalanmasına nasıl seyirci kalacaktık. Türkiye üzerinde oyun kuranlar azıtmıştı. Siyasi stratejimiz ülke yararına ise bundan neden kaçalım.



Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir. AK Parti'nin adayları kim olursa olsun, bu üç şehirde aday göstermeyecektir. Diğer her yerde aday çıkaracağız. Bir başka önemli kararımız da şudur zillet ittifakının ortak hareket ettiği her yerde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket etmeye hazırız' dedi.



MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;



Kimse vazgeçilmez değildir. Nereye varmak istediğimizi sorgulayanlar, yolunu şaşıranlardır. Davayı yükseklere taşıdığımızda hepimizin eş zamanlı zirveye tutunması mukadder olacaktır.



Kendini öne çıkarana, sinsi planı için çalışana geçit yoktur, tahammül yoktur. Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılamamıştır, bundan sonra da aşılamayacaktır.



Türkiye'nin gerçeklerini şuurla kavramalıyız. Millet bize görev yüklüyor, vatan hizmet bekliyor.



MHP'nin yerel yönetimlede marka olmasının payesi öncelikle sizlere aittir.



1 Kasım sonrası üzerimize gelen husumet akını bozguna uğratıldı. Bitişimizi umanlar şok olmuştur.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurallarıyla tam olarak oturmalı, pürüzler bertaraf edilmeli.



Hükümet sistemi cumhurun iradesiyle değişmiştir. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı cumhur ittifakıdır. Yoluna devam etmesi milli beka için mecburidir.



Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur. Ülke yönetiminin uyum süreci istikrarlı şekilde devam etmekte.



31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi en büyük arzumuz. Önlem alınmazsa yeni sistem emekleme aşamasındayken öldürücü bir darbe yiyecek, hükümetin meşruiyeti sorgulanacak.



CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK boş durmuyor, malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazıyor. AİHM'in Demirtaş kararı rezilliktir. PKK-FETÖ ortaklığı iş başındadır.



15 Temmuz'a tiyatro diyenle aynı merkezden idare edilen köksüzlerdir. Kayyumla yönetilen belediyeler yeni sisteme uygun tezahür etmeli.

