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AK Parti’de yeniden aday gösterilen belediye başkanları

Yerel seçimlere kalan süre her geçen gün daha da azalırken, heyecan sürekli artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen törende AK Parti’nin yerel seçimlerdeki adaylarının bir kısmını açıkladı.

Siyaset / 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:24
AK Parti’de yeniden aday gösterilen belediye başkanları

Listeler açıklanır açıklanmaz en çok merak edilen konuların başında 'AK Parti'de hangi belediye başkanları yola devam ediyor' oldu. İşte, halen belediye başkanı olan ve Mart'taki seçimde de yeniden aday olacak isimler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde aday göstereceği bazı isimleri kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan öncelikle 40 ilin belediye başkan adayını açıklarken, geri kalan isimlerin de en kısa sürede ilan edileceği bilgisini verdi.

AK Parti'de kimler yola devam ediyor?

Siyaset kulislerinin merakla beklediği listede ismi geçen adaylar sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Bu kapsamda seçmenin en çok merak ettiği sorulardan biri de 'AK Parti'de yeniden aday gösterilen belediye başkanları kim?' oldu.

Halen kendi illerinde belediye başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de seçmenin karşısına ‘Başkan Adayı' olarak çıkacak isimler şöyle:

Amasya - Cafer Özdemir

Antalya - Menderes Türel

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bursa - Alinur Aktaş

Denizli- Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atila

Erzincan - Cemalettin Başsoy

Erzurum - Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Gümüşhane - Ercan Çimen

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kırıkkale Mehmet Saygılı

Kırşehir - Yaşar Bahçeci

Ak PartiHaliç Kongre MerkeziBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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