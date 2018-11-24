Listeler açıklanır açıklanmaz en çok merak edilen konuların başında 'AK Parti'de hangi belediye başkanları yola devam ediyor' oldu. İşte, halen belediye başkanı olan ve Mart'taki seçimde de yeniden aday olacak isimler.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde aday göstereceği bazı isimleri kamuoyuna duyurdu.



Erdoğan öncelikle 40 ilin belediye başkan adayını açıklarken, geri kalan isimlerin de en kısa sürede ilan edileceği bilgisini verdi.



AK Parti'de kimler yola devam ediyor?



Siyaset kulislerinin merakla beklediği listede ismi geçen adaylar sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Bu kapsamda seçmenin en çok merak ettiği sorulardan biri de 'AK Parti'de yeniden aday gösterilen belediye başkanları kim?' oldu.



Halen kendi illerinde belediye başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de seçmenin karşısına ‘Başkan Adayı' olarak çıkacak isimler şöyle:



Amasya - Cafer Özdemir



Antalya - Menderes Türel



Artvin - Mehmet Kocatepe



Bursa - Alinur Aktaş



Denizli- Osman Zolan



Diyarbakır - Cumali Atila



Erzincan - Cemalettin Başsoy



Erzurum - Mehmet Sekmen



Gaziantep - Fatma Şahin



Gümüşhane - Ercan Çimen



Kastamonu - Tahsin Babaş



Kırıkkale Mehmet Saygılı



Kırşehir - Yaşar Bahçeci

