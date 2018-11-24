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Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahıra sızan aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeğini hesaba katmayınca canından oluyordu.

Yaşam / 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:21
Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi
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Yaklaşık 250 küçük baş hayvanın bulunduğu ahırda ki güvenlik kameralarına ilginç bir görüntü yansıdı. Karnını doyurmak için çitleri aşarak ahıra giren aç kurt, ahırda bulunan çoban köpeklerini hesaba katmadı. Karnını doyurmak için koyunlara saldıran kurt, bir anca karşısında köpekleri görünce neye uğradığını şaşırdı. Ahıra girmesi ile çıkması bir olan kurt, kaçmayı başararak canını zor kurtardı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Kaynak : İHA

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