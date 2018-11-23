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Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Mısır'ın darbeyle devrilen ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf geldi. Mursi'nin en son 2013 yılında fotoğrafı çekilebilmişti.

Dünya / 23 Kasım 2018 Cuma 10:31
Tutuklu devrik lider Mursi'den yıllar sonra ilk fotoğraf

Darbeci hükümetin çok sayıda suçlamasına tutulan Mısır'ın ilk seçilmiş lideri Muhammed Mursi'den yıllar sonra fotoğraf geldi.

Tutuklu olarak yargılaması devam eden Mursi'nin göründüğü fotoğraf karesinde oldukça yıprandığı ve zayıfladığı görülüyor.



2013'TEN BU YANA İLK
Darbeci Sisi yönetimi tarafından çok sayıda suçlamayla tutuklananarak, Tahrir ve Rabia meydanlarında yaşanan olayların faili olarak görülen Mursi, darbeden bu yana hapiste.

Henüz davaları sonuçlanmasa da çok sayıda suçlama ile karşı karşıya bırakılan Mursi'nin bu fotoğrafı 2013 yılından bu yana ilk kez çekilen kare oldu. Mursi'nin fotoğraf karesinde geçmişe göre zayıfladığı görülüyor.

MursiMuhammed MursiMısırTahrir


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