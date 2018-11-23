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Pastel sanatının ustaları İstanbul'da

“Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı” kapsamında düzenlenen etkinlikler, İstanbul’a taşınıyor. Çin’in önemli 10 sanatçısının eserlerinin de yer aldığı ’Uluslararası Pastel Sanatı Sergisi’ Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açılıyor.

Yaşam / 23 Kasım 2018 Cuma 15:19
Pastel sanatının ustaları İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Tüm Çinliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle açılacak sergide; Çinli sanatçıların yanı sıra, farklı ülkelerden pastel sanatının yetkin isimleri de yer alacak. “Uluslararası Pastel Sanatı Sergisi”nde İspanya'dan Vicente Romero Redondo, Rusya'dan Olga Abramova ve 2013 senesinde Çankaya Köşkü için yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanları portreleri ile adını duyuran Azeri sanatçı Javad Soleimanpour bu isimlerden bazıları. Sergide toplamda, 16 sanatçıya ait 70 eser yer alıyor.

Uluslararası Pastel Sanatı Sergisi'nin açılışı, 25 Kasım Pazar günü saat 14.00'de gerçekleşecek. Sanatçıların da hazır bulunacağı açılışta, konuşmaların ardından “Geleneksel Çin Kıyafetleri Gösterisi” düzenlenecek. Açılış günü programının ardından, sanatseverler ressamlarla tanışma ve sohbet etme imkânı da bulabilecekler.

Sergi, 30 Kasım'a kadar Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun fuaye alanında ziyarete açık olacak.

“Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Çin'de 2018 yılının “Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmesinden sonra, iki ülke arasında yıl boyunca etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü de bu etkinlikler kapsamında 7-9 Eylül tarihleri arasında Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen Guangdong Turizm Endüstrisi Fuarı'na katıldı.

Fuarda, İstanbul ve kültürüne dâhil bir dizi etkinlik gerçekleşti. Kaynak : İHA

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