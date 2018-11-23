Meksika Sınırında Tansiyon Artıyor

Dünyanın en yoğun sınırlarından biri olan ABD’nin San Diego kenti ile Meksika’nın Tijuana kentindeki San Ysidro kapısında güvenlik önlemleri arttırıldı. Günlerdir geçiş için bekleyen göçmenler ile sivillerin Şükran Günü kutlamaları ve binlerce Meksikalının okul ve iş için günübirlik olarak geçtiği sınır kapısında yoğunluk iki katına çıktı. Sınır tamamen kapanmadan geçmeyi umut eden emekli bir profesör Mariana Del Camp, sınırda mahsur kaldı. Aracında geçiş yapmayı bekleyen Camp, "Bu çıldırtıcı kampta neler oluyor? Daha ne kadar burada bekletileceğimizi bilmiyorum" diyerek duruma isyan etti. Şükran Günü kutlamaları için sınırı geçmek isterken mahsur kalan Aura Diaz ise kızının ABD vatandaşı olduğunu ve Trump’ın izlediği sınır politikası yüzünden Meksika’yı ziyaret etmek istemediğini söyledi.



Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinin karşısında yer alan Chaparral sınırına ulaşan göçmenler ise ABD’nin güvenlik önlemlerini artırmasına rağmen ülkeye giriş için bekleyeceklerini söyledi.



Çocukları ve bazı eşyalarını da yanına alan birçok göçmen, Meksika sınırındaki Tijuana şehrinde yer alan bir beyzbol sahasında çadırlara yerleşti. Meksika sınırından geçmek isteyen yaklaşık 6 bin göçmen alanı doldurdu.



Megafon ile Meksika’dan yardım



Meksika İnsan Hakları Komisyonu yetkilisi Edgar Corzo, göçmenlerden oluşan kalabalığa megafonla seslenerek Meksika’dan yardım alabilecekleri uyarısında bulunmasına rağmen Corzo’nun uyarısını dikkate almayan göçmenler sınır istasyonunun dışında yataklarını hazırladı. Tijuana’daki yetkililer, göçmenlerin 6 aydır ABD’nin iltica isteklerini kabul etmesi için randevu beklediklerini ifade etti.



David adlı Honduraslı bir göçmen ise, "Zaten umudumuzu kaybettik. Dün akşam yağmur yağdı ve hepimiz ıslandık. Sığınacak bir oda bile yok. Hepimiz hastayız, çocuklarımız grip oldu ve kimse bize yardım etmiyor" diyerek kamptaki sıkıntıları dile getirdi.



İsmini vermek istemeyen bir göçmen de, "Başkan Trump’ın bizim barışçıl insanlar olduğumuzu bilmesini istiyorum. Silahımız yok. Buraya kötülük için gelmiyoruz" diyerek göçmenlere yönelik söylenen tehlikeli nitelendirmelerine cevap verdi. Elinde "Barış ve Tanrı bizden yana" yazılı beyaz bir bayrak taşıyan göçmen, "Biz sadece çalışmak istiyoruz. Tanrı aşkına bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.



ABD, tansiyonun iyice yükseldiği Meksika sınırında güvenlik önlemlerini artırdı. Haftanın başında beton bariyerler ve dikenli teller ile kapatılan sınırda, Meksika polisi ve askerler nöbet tutarken, güvenlik, helikopterle desteklendi.



ABD Başkanı Donald Trump, yetkililerin sınırda "öldürücü güç" kullanabileceklerini söyleyerek ABD’nin bütün sınırlarını kapatabileceği uyarısında bulunmuştu. Kaynak : İHA

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