Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Doğu kesimlerinde hafif yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.



Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Kaynak : AA

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