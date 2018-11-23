Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Doğu kesimlerinde hafif yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.
Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Kaynak : AA