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Kreşte akıl almaz olay

Ankara’da vicdansız bakıcı, susturmaya çalıştığı küçük çocuğun ağzını kapatarak nefessiz bırakıyor.

Yaşam / 23 Kasım 2018 Cuma 09:15
Kreşte akıl almaz olay
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki bakıcı vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu.

Kaynak : İHA

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