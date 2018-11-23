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FETÖ'nün en üst düzey isimleriyle...

Adnan Oktar soruşturmasında örgüt üyelerinin telefonlarını mercek altına alan polis, yeni bağlantıları ortaya çıkardı. Oktar'ın örgütü üyelerinin, FETÖ'nün en üst düzey isimleriyle sürekli ve yoğun irtibat halinde olduğu belirlendi.

Güncel / 23 Kasım 2018 Cuma 10:16
FETÖ'nün en üst düzey isimleriyle...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Ankara'da FETÖ'ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı. O karşılaştırmalarda 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar arasında Adnan Oktar örgütü üyeleri çıktı.

Üst düzeylerle iletişim
Liste haline getirilen abone bilgilerinden FETÖ'nün üst düzey isimleri arasında yer alan firari Osman Karakuş, firari Mehmet Hanefi Sözen, firari Reşit Haylamaz tutuklu eski vekil İlhan İşbilen, eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan, örgütün kasalarından tutuklu Ali Çelik, Gülen'in avukatlarından tutuklu Abdulkadir Aksoy, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi tutuklu Aleaddin Kaya, firari Önder Aytaç'ın Oktar grubuna mensup şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi.

Oktar yapılanmasında yer alan Aslıhan Hantal, 2014 yıllarında İlhan İşbilen ve Aleaddin Kaya ile Fatma Ceyda Ertüzün, Şerif Ali Tekalan, Abdulkadir Aksoy ve Osman Karakuş ile irtibatlı oldukları, Özdemir Uygur isimli şüphelinin FETÖ'den Ali Çelik ile iletişim halinde oldukları belirlendi.

Aslıhan Hantal, eski milletvekili İlhan İşbilen ve Zaman gazetesinin sahibi Aleaddin Kaya ile irtibatlı.

Fatma Ceyda Ertüzün, Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ile Abdulkadir Aksoy ile irtibatlı.

Özdemir Uygur isimli şüpheli örgütün bir numaralı para kasası Ali Çelik ve Önder Aytaç ile irtibatlı.

Kardeşlerden biri Oktar diğeri elebaşıyla görüşüyor
Oktar grubuna mensup şüphelilerin yanı sıra şüphelilerin ailelerinin de FETÖ üyeleri ile iletişim halinde oldukları görüldü.

Grubun mensuplarından Mert Sucu'nun kardeşi Mehmet Sucu ve babası Bekir Sucu'nun Albulkadir Aksoy ile, şüpheli Murat Terkoğlu'nun annesi Halime Terkoğlu'nun Harun Tokak ile, Fatih Mehmet Doğan'ın kardeşi Metin Doğan'ın Mehmet Hanefi Sözen ile görüştükleri tespit edildi.

Eski MilletvekiliPara Kasasıİlhan İşbilenÖnder AytaçFatih Üniversitesi


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