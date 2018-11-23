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Fatih Altaylı: Saadet ile CHP bir araya gelirse seçmen AK Parti'ye oy verir

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin yerel seçimde Saadet Partisi ile ittifak arayışına girmesine ilişkin, "Saadet ile CHP bir araya gelirse seçmen AK Parti'ye oy verir" dedi.

Siyaset / 23 Kasım 2018 Cuma 10:24
Fatih Altaylı: Saadet ile CHP bir araya gelirse seçmen AK Parti'ye oy verir

CHP, İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi ile de ittifak görüşmesi yapmaya hazırlanıyor. CHP ve Saadet Partisi'nin pazartesi günü bir araya geleceği öğrenildi.

Bu gelişmeyi köşesine taşıyan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin yerel seçimde Saadet Saadet'le iş birliği yapmasının AK Parti'ye yarayacağını söyledi.

'Saadet ile CHP iş birliği yaparlarsa bu sadece ve sadece AK Parti-MHP ittifakına güç verir' diyen Altaylı, 'AK Parti'ye kızgın olduğu için Saadet'e oy verecek kitle, Saadet ile CHP bir araya gelirse AK Parti'ye oy verir' ifadelerini kullandı. 

İşte Altaylı'nın yazısının o bölümü:

CHP'nin yerel seçimde Saadet Saadet'le iş birliği AK Parti'ye yarar

CHP ile Saadet Partisi yerel seçimler için de iş birliği arayışında.

CHP yönetimi hâlâ “Her iş birliği olumlu katkı sağlamaz” cümlesini anlayamadı.

Siyasette hâlâ 2+2 dört eder zannediyorlar.

Ben kendilerini uyarayım.

Saadet ile CHP iş birliği yaparlarsa bu sadece ve sadece AK Parti-MHP ittifakına güç verir.

AK Parti'ye kızgın olduğu için Saadet'e oy verecek kitle, Saadet ile CHP bir araya gelirse AK Parti'ye oy verir. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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