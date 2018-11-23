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Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Ali Murat Alatepe'ye yönelik silahlı saldırı girişimi düzenlendi. Saldırgan apar topar gözaltına alındı.

Güncel / 23 Kasım 2018 Cuma 13:55
Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi
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Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan gözaltına alındı.

Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi saldırı girişiminde bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin üzerinden şarjör çıktığı belirtildi. Polis, silah olabileceği ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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