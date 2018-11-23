Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de katıldığı programdan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra özel bir üniversitenin temel atma törenine geçti.

Kaynak : İHA

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