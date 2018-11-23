Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Veliaht prens ile görüşmek için engel yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bir araya gelme isteğini ilettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, şunları aktardı:



'Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Elbette görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Telefon görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerimizi, tespitlerimizi ve bu süreçte tüm elde ettiğimiz bilgiler belgeler dahil hepsini söyleyecektir. Burada Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın.'



'AİHM siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır'



Çavuşoğlu, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, 'AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır.' dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti:



'Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan 'Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.' Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor.'



Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin AİHM'nin kararlarını uygulamadığını söyledi.



ABD ziyaretinde Münbiç ve Fırat'ın doğusunda neler yapılması gerektiğini konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınır ötesinden gelen taciz ateşlerine verdiği karşılığın ABD'yi rahatsız ettiğini gördüklerini söyledi.



'Bize sınırımızın ötesinden tehdit geldiği sürece biz gereğini yaparız mesajını verdik.' diyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritasında gecikme olduğunu, bunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.



Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'nin 'iyice azgınlık içine girdiğini' dile getirerek, 'Bunun sebebi ABD'nin verdiği destektir ve bundan dolayı bir şımarıklıktır.' diye konuştu.



YPG'nin arkasında kim olursa olsun Türkiye için tehdit olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin buna karşılık ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye sınırına gözlem noktaları kurma kararına ilişkin, 'Eğer bu karar YPG'yi korumak amaçlı alındıysa bunun YPG'ye de ABD'ye de faydası olmaz. Biz sınırımızın öbür tarafında bulunan bir tehdidi bertaraf etmek için ne gerekiyorsa yaparız.' ifadesini kullandı.



Türkiye'nin taciz ateşine karşılık vermeden önce ABD askerlerini bilgilendirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, 'Tabii ki askerlerimizin karşı karşıya gelmesini istemeyiz. Ama ABD gibi bir müttefikimizin sırf bir terör örgütü sebebiyle bizimle karşı karşıya gelme riskini de almaması gerekiyor.' dedi.



Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasında sarkma olduğunu belirterek, 'Artık bu sarkmanın olmaması gerekiyor. Yıl sonuna kadar bu işin artık tamamlanması gerekiyor.' diye konuştu.



Trump'ın açıklaması



Soru üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır' açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Derdimiz cinayetin aydınlığa kavuşturulması. Burada topu tüm dünyaya atmanın bir anlamı yok. Zaten uluslararası toplum bu konuya çok ciddi ilgi gösteriyor. Soruşturmaların neticelenmesini bekliyor. Bizim tarafımızda soruşturma gayet ciddi, şeffaf şekilde yürütülüyor.' dedi.



Soruşturmada Suudi başsavcı tarafından bilgi verilmediğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



'Cevaplanmamış sorular var. Tüm dünya bunların cevaplanmasını istiyor. Trump'ın bu yaptığı açıklama, 'Ne olursa olsun ben gözümü yumarım' anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Bazen paranın gözü kör olsun diyoruz. İnsani değerlerden uzaklaşmamak gerekiyor.'



Diğer taraftan dünyanın bu sürecin uzamasından dolayı uluslararası bir soruşturma yapılması için taleplerde bulunmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, 'Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak iş birliği yaparız.' dedi.



Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde terör örgütü FETÖ konusunu da muhataplarıyla ele aldığını belirterek, FBI tarafından örgüt hakkında başlatılan bir soruşturma bulunduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, 'FBI soruşturması şu anda ciddi görünüyor. Umarım devam eder ve engellenmez. Tabii elebaşının ve diğer mensuplarının da Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bunu muhataplarımızla görüştük.' ifadesini kullandı.





Kaynak : AA

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