Çorlu'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz tarihinde meyanda gelen, 25 kişinin öldüğü ve 340 kişinin yaralandığı kazanın, trendeki kameralar tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.



Trenin iç ve dış kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde makinistin kaza anındaki görüntüsü ve kaza sırasında devrilen vagonlar görülüyor.

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