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Bir Tek Ayakkabı Ve Bebek Şapkası... Feci Kaza...

Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 23 Kasım 2018 Cuma 20:55
Bir Tek Ayakkabı Ve Bebek Şapkası... Feci Kaza...

Kaza, Bingöl-Muş yolu üzeri Simani Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhami E. idaresindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Begiçgeç (23) ve kucağındaki kızı Irmak'a (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstüne düşen anne kız 40 metre sonra yola savruldu. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Yusuf Emir D. ve Zakir D. de yaralandı. Anne ve kızından geriye ise olay yerine düşen ayakkabı ve şapkası kaldı.

Sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak : İHA

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