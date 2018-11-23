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Benzine bir indirim daha geliyor

Benzin fiyatlarında son 1 ayda litre başına 57 kuruş indirim yapılmasının ardından brent petrol fiyatlarının düşmesi ve doların gerilemesiyle birlikte bir indirim daha gündeme geldi. Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirilmesi bekleniyor.

Ekonomi / 23 Kasım 2018 Cuma 09:32
Benzine bir indirim daha geliyor

Son bir ay içinde litrede 57 kuruş indirim olan benzinde, yeni bir indirim daha gündeme geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının 15-16 kuruş düşmesi bekleniyor.

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzinin uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 10-11 dolar geriledi. Brent petrol de düştü. Dolarda yukarı yönlü bir hareket gözlenmiyor. Bu durum, benzinde yeni bir indirimi tetikledi.

Habertürk'ün haberine göre; Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 15-16 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzinin fiyatı son 1 ay içinde 72-73 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

Motorin ve benzin fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar, Türkiye'de pompa fiyatlarını belirleyen en önemli etkenin Brent petrol, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kuru olduğunu söyledi.

61 dolara kadar indi
Uzmanlar, Brent petrolün yanı sıra gerek benzin gerekse de motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Petrol piyasalarında olumlu bir seyir izleniyor. Ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolün fiyatı, 61-62 dolar düzeyine kadar indi. Benzin ve motorin fiyatları da uluslar arası piyasalarda geriliyor. Bu, benzin ve motorinde indirim olarak pompaya yansıyor” dedi.

Depoda 38 TL tasarruf
52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, bu gece yapılması beklenen indirimle birlikte 38 TL'lik tasarruf sağlanacak. Bu tutar, vatandaşın cebinde kalacak.

Katkılı motorin benzini sollayacak
Bu indirim sonrasında benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı birkaç kuruşa kadar gerileyecek. Fark büyük ölçüde kapanacak. Performansı artırdığı belirtilen katkılı motorin, benzin fiyatını geçecek.

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