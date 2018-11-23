BBP'de istifa rüzgarı

Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece 'Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum' şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti.



Kaynak : İHA

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