AK Partili vekil Gaziantep adayını açıkladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yerel seçimlerde Fatma Şahin'in yeniden Gaziantep'ten aday gösterileceğini açıkladı.



Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uzer, '31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize, milletimize ve AK Partimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.