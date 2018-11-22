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Uludağ yolundaki kaçak ev yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Yiğitali Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen evi yıktı.

3. Sayfa / 22 Kasım 2018 Perşembe 16:01
Uludağ yolundaki kaçak ev yıkıldı

Kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, İmar Barışı fırsatçılarına geçit vermiyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan Yiğitali Mahallesi'nde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan bir ev, iş makinesi ile yıkıldı. Belediye yetkilileri kaçak evin 2018 yılı içerisinde inşa edildiği için İmar Barışı kapsamı dışında kaldığını belirtti.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Kaynak : İHA

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