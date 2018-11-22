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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Eğitim / 22 Kasım 2018 Perşembe 11:04
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS) ikinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 TUS ikinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Yerleştirme SonuçlarıEk Yerleştirme


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