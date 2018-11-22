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Türkiye ve AB, İran konusunda mutabık kaldı

Türkiye ve AB, yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldı.

Dünya / 22 Kasım 2018 Perşembe 18:04
Türkiye ve AB, İran konusunda mutabık kaldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.
Açıklamada Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı neticesinde yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ’a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği konusunda mutabık kalındı" denildi.

'MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK'

Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım’da başlayacak.

İranTürkiye


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