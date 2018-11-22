Süleyman Özışık: Turgut Altınok'un adaylığı hikaye

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, bugünkü köşe yazısında sahte adaylara dikkat çekti.



'Kıytırık adamların piarını, reklamını yapacaklar diye inanılmaz rezilliklere imza atıyorlar' diyen Özışık, 'Akla hayale gelmeyecek, hatta AK Parti Genel Merkezi'nin önünden dahi geçilmesine izin verilmeyecek isimleri kamuoyuna pompalıyorlar. Bunun son örneğini Ankara'da yaşadık' dedi. Özışık şöyle devam etti:



'Birileri talimat almış gibi Turgut Altınok ismini şişirip duruyor. 'Turgut Altınok'a teklif geldi. Keçiören AK Parti adayı olacak. İYİ Parti'de bize gel diye yalvarıyor' hikayeleri uydurup duruyorlar.



Yahu delirdiniz mi annem ya?



Bu adam 2014 seçimlerinde Fetö'nün AK Parti'ye karşı desteklediği adam mı AK Parti'den teklif gitti? BBP adayı iken, Fetö ağzıyla konuşup, 'Uzun boylu adamla hesaplaşacağız' demiyor muydu bu adam. Adamın kızı İYİ Parti'de, kendisi AK Parti'ye kapağı atmak istiyor. Ve AK parti de buna onay verecek öyle mi?



Bir de utanmadan, sıkılmadan, 'Büyük dava adamı Turgut Altınok aday gösterilmezse davadan vazgeçer, AK Parti'ye oy vermeyiz' diye yaygara koparıyorlar.'



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel