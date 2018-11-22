USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

Süleyman Özışık: Turgut Altınok'un adaylığı hikaye

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, "Birileri talimat almış gibi Turgut Altınok ismini şişirip duruyor. "Turgut Altınok'a teklif geldi. Keçiören AK Parti adayı olacak. İYİ Parti'de bize gel diye yalvarıyor" hikayeleri uydurup duruyorlar. Yahu delirdiniz mi annem ya?" diye çıkıştı.

Siyaset / 22 Kasım 2018 Perşembe 10:16
Süleyman Özışık: Turgut Altınok'un adaylığı hikaye

İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, bugünkü köşe yazısında sahte adaylara dikkat çekti.

'Kıytırık adamların piarını, reklamını yapacaklar diye inanılmaz rezilliklere imza atıyorlar' diyen Özışık, 'Akla hayale gelmeyecek, hatta AK Parti Genel Merkezi'nin önünden dahi geçilmesine izin verilmeyecek isimleri kamuoyuna pompalıyorlar. Bunun son örneğini Ankara'da yaşadık' dedi. Özışık şöyle devam etti:

'Birileri talimat almış gibi Turgut Altınok ismini şişirip duruyor. 'Turgut Altınok'a teklif geldi. Keçiören AK Parti adayı olacak. İYİ Parti'de bize gel diye yalvarıyor' hikayeleri uydurup duruyorlar.

Yahu delirdiniz mi annem ya?

Bu adam 2014 seçimlerinde Fetö'nün AK Parti'ye karşı desteklediği adam mı AK Parti'den teklif gitti? BBP adayı iken, Fetö ağzıyla konuşup, 'Uzun boylu adamla hesaplaşacağız' demiyor muydu bu adam. Adamın kızı İYİ Parti'de, kendisi AK Parti'ye kapağı atmak istiyor. Ve AK parti de buna onay verecek öyle mi?

Bir de utanmadan, sıkılmadan, 'Büyük dava adamı Turgut Altınok aday gösterilmezse davadan vazgeçer, AK Parti'ye oy vermeyiz' diye yaygara koparıyorlar.'

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Turgut AltınokAk PartiSüleyman Özışık


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı