Şifa kendi kanınızda

PRP tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinden Uzm. Dr. Ebru Demir, “PRP (Platelet Rich Plasma) trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir, otolog kök hücre tedavisi olarak da bilinmektedir. PRP tedavisi başlangıçta kozmetik ve anti-aging amaçlı kullanılmış olsa da son yıllarda özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında sık kullanılmaya başlanmıştır. PRP serumu, kişinin kendi kanının bazı işlemlerden geçirilip eritrosit, plazma, akyuvarların ve trombositlerin ayrıştırılması ile elde edilmektedir. Pıhtılaşmadan sorumlu olan trombositler aktive edildiklerinde büyüme faktörleri olarak bilinen iyileştirici proteinler ve faktörler salgılayarak hasarlı dokuların yenilenmesini ve iyileşmesini sağlamaktadırlar. PRP tedavisi diz, omuz, kalça eklemi kireçlenmesi, omuz ağrıları, tenisçi dirseği, golfçu dirseği, ön çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yaralanmaları, ayak bileği burkulmaları, topuk dikeni gibi geleneksel tedavi yöntemine yanıt vermeyen hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır” dedi.



Tedavi hakkında bilgi veren Dr. Ebru Demir, “Tedavi edilecek bölgeye bir kez yada aralıklarla 2-3 kez hazırlanan serum enjekte edilir. Diz kireçlemeleri için birer aya ara ile 3 kez uygulanabilmektedir. PRP tedavisi hastanın kendi kanından hazırlandığı için hiçbir yan etki içermemektedir. Hasta tedavi sonrası günlük yaşamına devam edebilmektedir. Sadece enjeksiyondan sonra geçici ağrı şişlik olabilir, 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Uygulamadan önce lokal anestezik uygulanması nedeniyle hemen hemen hiç ağrı duyulmamaktadır. PRP tedavisinin etkisi genellikle enjeksiyondan sonra birkaç hafta içinde başlar ve iyileşme süreci 3 ay ile 12 ay arasında devam eder. Özellikle eklem içine yapılan kortizon iğneleri gibi etki hizlica başlamaz. Ağrı yavaş yavaş azalır. PRP tedavisi diğer geleneksel yöntemlerle kombine şekilde kullanılabilecek güçlü bir alternatiftir. PRP uzun yıllardır cilt gençleşmesi, yaraların çabuk iyileşmesi, akne izleri, yara izleri, keloid ve saç dökülmesinin önlenmesi ve zayıf saçların güçlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Trombosit sayısı yetersizliği yapan hastalıklar, kanser hastaları, hamilelik, emzirme döneminde uygulanamaz” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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