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Sarıgül'e kötü haber

Candaş Tolga Işık, CHP yönetiminin Mustafa Sarıgül'ü Şişli'den değil Eyüp'ten aday göstermek istediğini yazdı.

Siyaset / 22 Kasım 2018 Perşembe 09:40
Sarıgül'e kötü haber

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Şişli'den aday olmak istediğini açıklayan Mustafa Sarıgül'e kötü haber geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Sarıgül'ün adaylığıyla ilgili farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

'MANTIKLI BİR KARAR'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP'nin Sarıgül'ü Şişli'den değil Eyüp'ten aday göstermek istediğini yazarken 'enel merkezde Sarıgül'ün yeniden Şişli adayı olmasına sıcak bakılmıyor. Eyüp'ten aday olsun isteniyor. Kaldı ki parti açısından mantıklı bir karar. Şişli zaten CHP'de, anketlere bakınca Sarıgül gibi güçlü bir adayla Eyüp'ün de kazanılması mümkün.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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