Meclis'te kavga

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi 'Sorosçulukla' suçladığını dile getirdi.



SOROSÇULAR GEZİ KALKIŞMASINDA NEREDEYDİ



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletten yetki alarak siyaset yapmak isteyenlerin aynı frekansta buluşması gerektiğini söyledi.



'Cumhurbaşkanımız siyaset hayatı boyunca, kamuoyu önünde neyse kafasının içinde de o olmuştur, ancak açık toplum deyip, yüzüne maskeler takmak suretiyle kamuoyunda millet düşmanlığı yürütenler bellidir.' diyen Özkan, Sorosçuların Gezi kalkışmasında nerede olduğunun bilindiğini belirtti. Özkan, 'O Sorosçuların yanında da kimler olduğunu, kamuoyunun takdirine sunuyorum.' açıklamasında bulundu.







TANSİYON YÜKSELDİ



Cahit Özkan'ın bu sözleri, Genel Kurul Salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.



Ayağa kalkarak bu sözlere itiraz eden CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya AK Partililerin cevap vermesi üzerine, iki partinin diğer milletvekilleri de ayağa kalkarak birbirlerine laf attı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, gerginliğin artması üzerine birleşime ara verdi.













