Lensler bakteri yuvası

Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan “Turkish Journal of Ophthalmology” dergisi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi ve ödüllendirdi.



Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç’ın bilimsel çalışması “Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin mukayesesi” ile ilgili çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü.



Katarakt ameliyatında göze takılan farklı lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Merih Kıvanç’ın katkıları ile yapıldı. Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.