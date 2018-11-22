İl il Ak Parti adayları

Yerel seçimler yaklaşırken partilerde aday belirleme süreci hızla devam ediyor.



Kulislerde her geçen gün yeni isimler ortaya atılırken, Gazeteci Mehmet Acet il il konuşulan adayları yazdı.



ESKİ BAKANLARA GÖREV



Acet, AK Parti'de eski bakanlara görev verileceğini yazarken, kulislerde konuşulan isimleri şöyle sıraladı;



Ak Parti'nin büyükşehir belediyelerinde çalışılırken bazı eski bakanları gündeme aldığını da söyleyebilirim.



Ordu Büyükşehir Belediyesi için eski Enerji Bakanı Hilmi Güler'in ismi üzerinde duruluyor.



Samsun'da da eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir gündeme geldi.



Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da Menderes Türel, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay ile yola devam edilecek.



Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek, devam kararı alınan bir başka isim.



Bursa ve Balıkesir'in çiçeği burnunda diyebileceğimiz iki belediye başkanı var.



Bursa'da Alinur Aktaş, Balıkesir'de Zekai Kafaoğlu.



İki isim de geçen sene görevlerinden ayrılmaları talep edilen belediye başkanlarının yerine gelmişti.



Hem Bursa, hem de Balıkesir için detaylı çalışmalar yapıldı.



İki başkanın da anket sonuçları pozitif çıktı.



Dolayısıyla Bursa'da Alinur Aktaş'ın, Balıkesir'de Zekai Kafaoğlu'nun yeniden aday yapılma ihtimalleri artmış durumda.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşme sırasında üç yere özel önem verdiğini söylediği, bu üç yeri sayarken Yenimahalle'den söz ettiği kulağımıza geldi.



Yenimahalle, Ankara'nın önemli ilçelerinden bir tanesi.



İki dönemdir CHP'li Fethi Yaşar tarafından yönetiliyor.



Çankaya'dan sonra CHP'nin ikinci kalesi olma istidadı gösteren bu ilçeyi geri alabilmek için Ankara Altındağ'da göz dolduran hizmetler üreten Veysel Tiryaki düşünülüyor.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel