USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06

Hakkari'deki hava kirliliği tedirgin ediyor

Hakkari’de havaların soğumasıyla binaların bacalarında çıkan ve hava kirliliğine neden olan dumanlar vatandaşı tedirgin ediyor.

Yaşam / 22 Kasım 2018 Perşembe 16:20
Hakkari'deki hava kirliliği tedirgin ediyor

Hakkari'de kış aylarında kalitesiz yakıtın kullanılması hava kirliliğine neden oluyor. Özelikler bazı kurumlara ait binaların bacalarında çıkan duman ise, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 2017 Şubat ayı Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerinde, çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak hazırlanan raporda, Hakkari'nin Avrupa'da havası en kirli 3 şehir arasında yer alması vatandaşları tedirgin etmişti. Son günlerde özellikle bazı kurumların bacalarında çıkan dumanlar ise, adeta kent merkezini yaşanmaz hale getirdi.

Bazı kurumların hava kirliliğine karşı önlem almadığını iddia eden vatandaşlar, bunun ispatının ise sabah saatlerinde ortaya çıktığını ifade ettiler.

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise, hava kirliliğine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını belirttiler. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Partikül


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı