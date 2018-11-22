Hakkari'deki hava kirliliği tedirgin ediyor

Hakkari'de kış aylarında kalitesiz yakıtın kullanılması hava kirliliğine neden oluyor. Özelikler bazı kurumlara ait binaların bacalarında çıkan duman ise, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 2017 Şubat ayı Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerinde, çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak hazırlanan raporda, Hakkari'nin Avrupa'da havası en kirli 3 şehir arasında yer alması vatandaşları tedirgin etmişti. Son günlerde özellikle bazı kurumların bacalarında çıkan dumanlar ise, adeta kent merkezini yaşanmaz hale getirdi.



Bazı kurumların hava kirliliğine karşı önlem almadığını iddia eden vatandaşlar, bunun ispatının ise sabah saatlerinde ortaya çıktığını ifade ettiler.



Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise, hava kirliliğine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını belirttiler. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.