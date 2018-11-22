Eski Başbakan Tansu Çiller'den yalanlama geldi

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller: 'Başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır'.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 'başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia'nın gerçek olmadığını bildirdi.
Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
'Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır.' Kaynak : AA